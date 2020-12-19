مؤسسة أخبار اليوم تستجيب لدعوة المطور العقار هشام طلعت مصطفى بعقد مؤتمر اقتصادي لتصدير العقار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجابت مؤسسة اخبار اليوم لدعوة المطور العقارى هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، الخاصة بعقد مؤتمر اقتصادية لمناقشة مشكلات العقارى وسبل زيادة تصدير العقار. جاء ذلك خلال جلسة "صناعة العقار وتحديات التصدير" بمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى السابع "الاقتصاد المصرى إنجازات وتحديات فى ظل جائزة كرونا"، حيث تقرر على المؤتمر خلال شهر مارس المقبل.

مؤتمر أخبار اليوم

هشام طلعت مصطفى

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