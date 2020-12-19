شكرا لقرائتكم خبر عن محامون يحذرون من انتهاك القانون الدولي بتسليم مديرة «هواوي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر محامو المديرة المالية لشركة هواوي في وثائق جديدة أن كندا ستنتهك القانون الدولي المعتاد بتسليم موكلتهم الصينية إلى الولايات المتحدة، التي تنوي محاكمتها بتهمة الاحتيال المصرفي، وفقاً لقناة التلفزيون الكندية العامة «سي بي سي». ويرى محامو الدفاع عن مينج وانتشو أن التهم الموجهة إلى موكلتهم ليس لها «صلة حقيقية» بالولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرت القناة التلفزيونية معتمدة على وثائق جديدة قُدمت الجمعة في محكمة فانكوفر. ومينج متهمة بإخفاء العلاقة بين «هواوي» و«سكاي كوم»، وهو فرع كان يقوم ببيع معدات اتصالات لإيران، عن مصرف «اتش إس بي سي» خلال عرض وثائق عبر برنامج باوربوينت في عام 2013، مما يعرض المصرف للعقوبات الأمريكية. واعتقلت ابنة مؤسس شركة الاتصالات الصينية العملاقة بموجب مذكرة توقيف أمريكية في كانون الأول/ديسمبر 2018 أثناء توقفها لفترة وجيزة في مطار فانكوفر، ما تسبب في أزمة دبلوماسية كبيرة بين الصين وكندا. وسعى محامو مينج حتى الآن إلى عرقلة إجراءات التسليم معتمدين على استشارة العديد من الخبراء في القانون الدولي. ويرون أن الولايات المتحدة لا تتمتع بالولاية القضائية لتوجيه الاتهام إلى مواطنة صينية لارتكابها أفعالاً خارج الولايات المتحدة وترتبط بمدير تنفيذي غير أمريكي لبنك بريطاني. ونقلت القناة عن المحامين قولهم «لا توجد صلة». وأكدوا «لم تجر أي من أفعال (السيدة مينج) المزعومة، كلياً أو جزئياً، في الولايات المتحدة، ولم تكن لها أي عواقب» في ذلك البلد. وخلصوا إلى أنه من خلال السماح بتسليم مينج إلى الولايات المتحدة، فإن «كندا ستكون متواطئة في انتهاك القانون الدولي المعهود». ووضعت الوثائق الجديدة في الملف بعد عدة أسابيع من الشهادات التي أدلى بها مسؤولون في الشرطة والجمارك أمام محكمة فانكوفر، بناءً على طلب من محامي المديرة في شركة هواوي. كما أكد المحامون أن حقوق موكلتهم انتهكت خلال اعتقالها في مطار فانكوفر أو أن معلومات حساسة عنها قد تم إرسالها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو ما تنفيه كندا. كما اعتبروا أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب «شوّش» الإجراءات عندما قال خلال مقابلة في نهاية عام 2018 إنه لن يتردد في التدخل في القضية ضد مينج إذا نجم عنها تنازلات تجارية من الصين. ومن المقرر عقد جلسات الاستماع النهائية لتحديد ما إذا كان سيتم تسليم مينج وانتشو في أيار/مايو المقبل. (أ.ف.ب)