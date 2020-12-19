شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار النفط فى الأسواق العالمية.. 52.26 دولار لبرنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط، 52.26 دولار للبرميل لخام القياس العالمى برنت، مرتفعا بمقدار 76 سنت أو ما يوازى 1.5%، وذلك عند التسوية أمس الجمعة. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 49.10 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 74 سنتا، أو ما يوازى 1.5%.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعا عند التسوية أمس الجمعة بأعلى مستويات لها حيث سجلت سابع مكسب أسبوعى على التوالي.

وسجلت المخزونات الأمريكية انخفاضا أكبر من المتوقع، ثلاث من شركات التكرير الهندية تعمل بقدرة 100 بالمئة تقريبا مما يشير إلى أن الطلب على الخام يظل قويا، ويبدو أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المزيد من التحفيز النقدى والمالى، مما يدفع الدولار للانخفاض ومعظم السلع الأولية للارتفاع "وفقا لرويترز.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام فى الولايات المتحدة انخفضت 3.1 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 11 ديسمبر ما يزيد عن توقعات المحللين بانخفاض 1.9 مليون برميل.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن بدء حملات تطعيم للوقاية من فيروس كورونا هذا الشهر لن يعكس الدمار الذى لحق بالطلب العالمى على النفط سريعا.

وقالت فى تقريرها الشهرى: "حالة الحماس المفهومة التى صاحبت بدء حملات تطعيم تشرح جزئيا الأسعار الأعلى ولكن الأمر يحتاج شهورا لنصل إلى عدد كبير من الاشخاص المحصنين النشطين اقتصاديا ومن ثم نرى تأثيرا على الطلب على النفط"، وتابع التقرير "فى الوقت ذاته، ستحل عطلة نهاية العام قريبا مع خطر تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 واحتمال فرض إجراءات عزل أشد".

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا غير العضو فى المنظمة على تقليص تخفيضات إنتاج النفط على نحو طفيف اعتبارا من يناير بمقدار 500 ألف برميل يوميا.