شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم...الأسمنت يسجل 700-750 جنيها للطن للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار مواد البناء ، اليوم السبت 19-12-2020، وفقا لما أكدته شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ، وسجلت أسعار الأسمنت 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع . وقال أحمد الزينى ، رئيس غرفة مواد البناء ، أن سعر طن الأسمنت للمستهلك يتراواح من 700-750 جنيها للطن، و أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، و سعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر ، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة ، موضحا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن أسعار حديد التسليح تتراوح بين 10600 - 11100جنيها للطن تسليم أرض مصنع ، و السعر للمستهلك سجل 10800-11300جنيها للطن.

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