شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الخضروات اليوم السبت 19-12-2020 استقرارا في سوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجلت الطماطم 2-5.5 جنيه للكيلو ، واستقرت أسعار البطاطس بين 1.25-2.5 جنيه للكيلو، والملوخية تتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو وأسعار الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو.

واستقرت أسعار الكوسة بين 2- 4.5 جنيه للكيلو، الجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 7-10 جنيهات للكيلو، والبطاطا 1.5 - 2 جنيها للكيلو،وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو ، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو ، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو.

وسجل ب أسعار الخيار البلدى بين2-4 جنيها للكيلو ،و سعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو، وكيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيها للكيلو ، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو، وسعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو ، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو.