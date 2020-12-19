شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الريال السعودى اليوم السبت 19-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 19-12-2020 فى البنوك العاملة فى مصر، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر. مازالت عملة البيتكوين تحقق مكاسب قياسية جديدة يوما بعد يوم، حيث استطاعت العملة الرقمية أن تسجل أعلى مستوى فى تاريخها تجاوز حاجز الـ20 ألف دولار، مدفوعة بحجم الإقبال الكبير من جانب المؤسسات والشركات الكبرى على قبول التداول بالعملة. وتشهد العملة منذ نوفمبر الماضى، مستويات كبيرة من التداول، وهو ما فسره الدكتور إبراهيم مصطفي، خبير الاستثمار والتمويل، بأنها تجني ثمار الأزمات، حيث تتمتع تلك العملة بقدر كبير من المرونة بعكس التعقيدات التى ترتبط بالعملات الأخرى، حتى أصبحت بديلا جدير بالثقة لدى عدد كبيرة من الشركات العالمية والمؤسسات الدولية بل وعلى مستوى الدول. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء. 4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.08 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء. 4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.08 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.08 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء. 4.23 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.09 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.09 جنيه للشراء. 4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء. 4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء. 4.20 جنيه للبيع.

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