تراجع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 821 جنيها للجرام

في تراجع جديد شهده أسعار الذهب، تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت بقيمة جنيهين، ليهبط جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 823 إلى 821 جنيها للجرام،، عقب تراجع الذهب العالمي من 1890 إلى 1881 دولار للاونصة حتى صياغة التقرير.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر كما نشرها موقع "اليوم السابع" كالتالي:

الذهب عيار 18 سجل 703 جنيهات

الذهب عيار 21 سجل 821 جنيها

الذهب عيار 24 سجل 938 جنيها

الجنيه الذهب 6568 جنيها

أوقية الذهب 1881 دولارا

منذ مطلع 2020 سجل الذهب في مصر ارتفاعات كبيرة، وذلك بالتزامن مع ارتفاعات المعدن الأصفر عالميا، بسبب أزمة فيروس كورونا وبعض الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في بعض الدول، إضافة إلى التصعيد الأمريكي الصين والحرب التجارية بين الطرفين.

ارتفع الذهب في مصر ليسجل أرقاما قياسيا وتحديدا أغسطس 2020 بـ930 جنيها للجرام، من عيار 21 وهو العيار الرئيسي لسوق الذهب، جعل صناع المعدن النفيس يبحثون عن طرق جديدة للترويج وبيع المشغولات، في ظل هبوط حاد في المبيعات.

طرق تسويق الذهب في مصر، اعتمد على قيام بعض المصانع لإنتاج مشغولات ذهبية ذات أوازن خفيفة للغاية، وبأسعار مصنعية تكاد لا تذكر، وذلك بهدف الحفاظ على استمرارية بيع الذهب، في وقت حدث شبه انهيار للمبيعات وتحديدا الربع الثالث من 2020.

الأشكال الذهبية الجديدة تم طرحها جميعها من عيار 18، حيث تم طرح حلق ذهب بسعر 700 جنيها لأول مرة في مصر، ويزن هذا الحلق 750 مل، وكذلك طرح "كولية" ذهب من عيار 18 وزن جرام وربع وبسعر 1050 جنيها ، وطقم كامل عبارة عن "كولية وانسيال" بسعر 2100 جنيها للجرام لأول في مصر.

الأوزان الجديدة للذهب، راعت أن تكون المصنعية قليلة جدا، بحيث لا تكون مؤثرة على السعر النهائي للذهب، وشهدت هذه المشغولات اقبال خلال الفترة الأخيرة.