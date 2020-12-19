أسعار العملات تستقر اليوم السبت 19-12-2020 فى مصر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم السبت 19-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، حيث استقر سعر الدولار بالبنك الأهلى عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

فاقم الدولار خسائره أمس الجمعة بعد أسبوع من التراجع دفعه لأدنى مستوى في عامين ونصف العام، إذ استقطب نزوله المزيد من البائعين على المكشوف الساعين لتحقيق ربح سهل.

وتعافى مؤشر الدولار خلال الجلسة، وارتفع في أحدث تعاملات 0.2% عند ما يقل قليلا عن 90، لكنه ما زال يتجه صوب تسجيل انخفاض بنسبة واحد بالمئة خلال الأسبوع، وبلغت العملة الأمريكية أدنى مستوياتها في أكثر من عامين عند 89.723 أمس الخميس.

ويتوقع محللون ألا يكون لتحديثات بشأن السياسات من البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وسويسرا تأثير يذكر هذا الأسبوع لتغيير اتجاهات سوق العملة في الآونة الأخيرة والضعف الطويل الأمد للعملة الأمريكية.