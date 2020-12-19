شكرا لقرائتكم خبر عن مناصب فريد خميس تتوزع على ابنتيه ياسمين وفريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شغل رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس مناصب عديدة، بحكم تنوع نشاط استثماراته، وحرصه على المساهمة في العمل الخيرى والاجتماعي، وحرصت ابنتيه ياسمين وفريدة على السير على خطى والدهم، وإحياء ذكراه والتمسك بذات المناصب، ونرصد في التقرير التالي أبرز المناصب التي شغلتها ابنتيه.



ياسمين فريد خميس ياسمينخلفت ياسمين الابنة الكبرى لرجل الأعمال فريد خميس، والدها بالكيان الأم لاستثماراته وهي مجموعة النساجون الشرقيون للسجاد، بعدما كانت تشغل في السابق هي وشقيقتها أعضاءً بالمجلس، وحافظت "ياسمين" على ذات التشكيل والذي يضم شقيقتها فريدة، وابن عمها محمد محمود خميس، وحتى نفس الأعضاء المستقلين ودودة بدران ومعتصم راشد، بخلاف ممثلين المساهمين الآخرين.

وكذلك خلفت "ياسمين" والدها في الرئاسة الشرفية للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وهو الكيان الذي أسسه والدها وحافظ على رئاسته حتى رحليه، وحضرت "ياسمين" 3 اجتماعات لمجلس إدارة الاتحاد، وكذلك حضرت اجتماعين للاتحاد مع وزير المالية.



فريدة فريد خميس فريدةأما الابنة الثانية فريدة بجوار عضويتها بمجلس إدارة النساجون الشرقيون للسجاد، وإدارتها شركة إنتاج البروبلين، تقلدت رئاسة مجلس أمناء الجامعة البريطانية، وهو المجلس الذي يضم قامات كبرى منها الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمى، واللواء سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربى الأسبق، وعمرو موسى، رئيس جامعة الدول العربية الأسبق، والدكتور نادية زخارى، وزيرة الدولة للبحث العلمى الأسبق، والدكتور فاروق الباز، أستاذ الجيولوجيا، والدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية. فريدةأما الابنة الثانية فريدة بجوار عضويتها بمجلس إدارة النساجون الشرقيون للسجاد، وإدارتها شركة إنتاج البروبلين، تقلدت رئاسة مجلس أمناء الجامعة البريطانية، وهو المجلس الذي يضم قامات كبرى منها الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمى، واللواء سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربى الأسبق، وعمرو موسى، رئيس جامعة الدول العربية الأسبق، والدكتور نادية زخارى، وزيرة الدولة للبحث العلمى الأسبق، والدكتور فاروق الباز، أستاذ الجيولوجيا، والدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية.





الأعمال الخيريةكما حرصت ياسمين وفريدة ابنتا الراحل محمد فريد خميس، على السير على خطى والدهما، وإقامة الاحتفالية السنوية لمؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع، للاحتفال بالمائة الأوائل الثانوية العامة، للعام السابع عشر على التوالي، بمشاركة وزراء وشخصيات عامة، وسلمت ابنتا الراحل ياسمين وفريدة، ووزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، ونائب وزير التربية والتعليم رضا حجازى، الطلاب المائة الأوائل شهادات تقدير لتفوقهم بمرحلة الثانوية العامة.

وتقدم مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع، أنشطة خيرية عديدة، منها رعاية المائة الأوائل من طلاب الثانوية العامة، بدايةً من عام 2003/2004، وبلغوا حتى عام 2020 / 2021 نحو 1507 طالب وطالبة، كما ترعى المؤسسة الخمسة أوائل الإعدادية العامة على كل محافظة بدايةً من عام 2003/2004 إلى عام 2020 / 2021 نحو 1902طالب وطالبة.