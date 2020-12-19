شكرا لقرائتكم خبر عن «فيتش» تثبت تصنيفات «أدنوك»وتمنحها نظرة مستقبلية مستقرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عند درجة (AA) مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

وقيّمت الوكالة التصنيف الائتماني المستقل للشركة عند درجة (aa+)، التي تعكس نشاطها الإنتاجي المرتفع واحتياطياتها النفطية الهائلة، والكلفة الإنتاجية المنخفضة، وسياساتها المالية المتحفظة، إضافة إلى مرونتها المالية العالية وانخفاض مديونيتها، فضلاً عن تحقيقها لأرباح قوية، مماثلة لشركات النفط العالمية.

ومن المقرر أن تزيد النفقات الرأسمالية في «أدنوك» تماشياً مع خطة الإنفاق الخمسية الطموحة البالغة 122 مليار دولار للفترة بين عامي 2021 و2025، التي وافق عليها المجلس الأعلى للبترول في نوفمبر 2020، وتدرس الشركة الاستثمار في الهيدروجين وأنواع الوقود البديلة الأخرى والتقنيات مثل استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه.

وتتماشى ربحية «أدنوك» مع أرباح شركات النفط العالمية، متفوقةً على بعض شركات النفط الوطنية في ضوء تكاليف الإنتاج المنخفضة.

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