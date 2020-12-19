شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوا الرقمية» تتعاون مع «سايتكور» لإثراء تجربة المتعاملين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

وقعت «ديوا الرقمية» الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنبثقة من مبادرة «دبي X10»، مذكرة تفاهم مع شركة «سايتكور Sitecore»، لتعزيز التحول الرقمي، من خلال الاستفادة من حلول «سايتكور Sitecore» الذكية، التي تتيح الاطلاع على تجارب المتعاملين الرقمية، وتحليل استفساراتهم وأسئلتهم والتنبؤ بالحلول، بما يُسهم في تقديم مستوى جديد من التجارب التفاعلية المتناسبة مع كل متعامل.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نحرص على تقديم تجربة مبتكرة ورائدة من خلال خدمات ذكية توفر وقت المتعاملين وجهدهم، بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية وأدوات الذكاء الاصطناعي، انسجاماً مع مبادرة «دبي 10X» التي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي وإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل، ومبادرة «دبي الذكية» التي تهدف إلى أن تصبح دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وقع الاتفاقية كلٌّ من المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس إدارة «ديوا الرقمية» – القطاع الرقمي، وستيف تزيكاكيس، الرئيس التنفيذي لشركة سايتكور، وذلك خلال مشاركة الهيئة والشركات التابعة لها في الدورة الأربعين لأسبوع معرض جيتكس للتقنية.

وقال تزيكاكيس: تُعدّ هيئة كهرباء ومياه دبي إحدى أكثر المؤسسات الخدماتية تطوراً في العالم، ومن خلال تعاوننا مع «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمي للهيئة، نفخر بدعم برنامج الابتكار في الهيئة لتحقيق أهداف مبادرة «دبي X10». كما ستدعم حلول وتطبيقات سايتكور التحول الرقمي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وستسلط الضوء على قوة تحويل الاتصالات الرقمية إلى فرص لمشاركة المتعاملين بالاعتماد على البيانات.