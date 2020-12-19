شكرا لقرائتكم خبر عن 15 صندوق تأمين خاص فى مصر تملك أكثر من مليار جنيه احتياطى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع عدد صناديق التأمين الخاصة، التي تملك رأس مال احتياطي مليار جنيه فأكثر إلى 15 صندوق بإجمالي 2.3 مليون عضو في عام 2019 مقابل 14 صندوق بإجمالي 2.3 مليون عضو في عام 2018، كما ارتفعت أعداد الصناديق التي يتراوح رأس مالها الاحتياطي من 500 مليون لأقل من مليار جنيه إلى 22 صندوق بإجمالي 470 ألف عضو في 2019 مقابل 19 صندوق بإجمالي 452.4 ألف عضو في 2018، وكذلك زادت أعداد الصناديق يتراوح رأس مالها الاحتياطي من 250 إلى أقل من 500 مليون جنيهاً إلى 21 صندوق بإجمالي 386.7 ألف عضو مقابل 19 صندوق بإجمالي 383.3 ألف عضو خلال فترة المقارنة.

كما ارتفعت أعداد صناديق التأمين الخاصة التي يتراوح عدد أعضائها من 100 إلى أقل من 250 مليون جنيهاً إلى 49 صندوق بإجمالي 387.5 ألف عضو في عام 2019 مقابل 47 صندوق بإجمالي 394.4 ألف عضو في عام 2018، وبلغت عدد الصناديق التي يتراوح رأسمالها من 50 لأقل من 100 مليون جنيه 52 صندوق بإجمالي 637.1 ألف عضو مقابل 49 صندوق بإجمالي 608.8 ألف عضو.

وصندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وارتفعت عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية إلى 679 صندوق في نهاية عام 2019 بالمقارنة بعدد 670 صندوق في العام السابق، كما بلغ عدد الأعضاء في نهاية الفترة نحو 4.93 مليون عضو مقابل نحو 4.91 مليون عضو في العام السابق، وبلغ إجمالي الاشتراكات (متضمنة مساهمات الجهات) نحو 8.8 مليار جنيه مقابل 7.8 مليار جنيه بمعدل نمو 12%.

وبلغت إجمالي أصول الصناديق 88.9 مليار جنيه في عام 2019 مقابل 77.53 مليار جنيه العام السابق بمعدل زيادة 14.80%، وبلغ المال الاحتياطي آخر المدة هذا العام 83.42 مليار جنيهاً مقابل 72.27 مليار جنيهاً العام السابق، وبمعدل زيادة 15.42%.

وفيما يتعلق بإجمالي الاستثمار، بلغت 75.85 مليار جنيهاً مقابل 66.96 مليار جنيهاً في العام السابق بمعدل زيادة بلغت 13.28%، وبلغ صافي الدخل من الاستثمارات هذا العام 10.04 مليار جنيهاً مقابل 8.72 مليار جنيهاً بمعدل زيادة بلغ 15.14%، وارتفعت المزايا التأمينية المسددة "التعويضات" من صناديق التأمين الخاصة إلى نحو 8.58 مليار جنيهاً في عام 2019 مقابل 7.80 مليار جنيها في عام 2018 بمعدل زيادة 10%،