اتحاد الصناعات:مطالبنا بخفض سعر الغاز لزيادة التنافسية..وليس الأرباح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد عبد الحميد ، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية ، يوجد العديد من الصناعات تضررت نتيجة ارتفاع أسعار الغاز ، وفى مقدمتها صناعة الأسمنت والسيراميك والزجاج ، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " ، أن مطالب رجال الصناعة بضرورة تخفيض سعر الغاز ليس بغرض زيادة الارباح ولكن بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق العالمية وزيادة حجم التصدير و زيادة موارد الدولة من النقد الاجنبى. وقال عبد الحميد ، إن خفض سعر الغاز الطبيعي للمصانع وربطه بالسعر العالمي والذى انخفض عن 2 دولار يصب في المصلحة الدولة،مطالبا أن يكون سعره 3 دولار نظرا لان هذا السعر يمثل من 18% لـ 20% من تكلفة الانتاج وهذا سيؤدى إلى انخفاض أسعار المنتجات المصرية من الزجاج والسيراميك والأسمنت مما يساهم فى وزيادة حجم التصدير وخاصة وأن الصناعات التحويلية هى الأمل لزيادة موارد الدولة من النقد الاجنبى ، مشيرا الى أن قطاع الصناعة يضم حوالى 17 مليون عامل .

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