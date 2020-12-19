شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 14 دقيقة - 2:50 صباحًا, 19 ديسمبر 2020 م المناطق - وكالات أغلق سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاته على انخفاض.

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 13.07 نقطة، أو 0.35 بالمئة ليغلق عند 3709.41 نقطة، وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 124.32 نقطة، أو 0.41 بالمئة، إلى 30179.05 نقطة.

وسجل مؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق انخفاضًا بلغ 9.11 نقطة، أو 0.07 بالمئة، إلى 12755.64 نقطة.

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