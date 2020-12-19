شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر سهم البنك التجاري الدولي (مصر) قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بحجم تداول بلغ 9.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 573.9 مليون جنيه، تلاه سهم "ارابيا انفستمنتس هولدنج" بحجم تداول بلغ 514.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 361.4 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "حديد عز" بحجم تداول بلغ 33.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 289.3 مليون جنيه، ثم "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول 152 مليون ورقة وبقيمة تداول 270.9 مليون جنيه، ثم "اميرالد للاستثمار العقاري" بحجم تداول 38 مليون ورقة، وقيمة تداول 231.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول بلغ 37.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 222.6 مليون جنيه، ثم "مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب" بحجم تداول 320.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 219.9 مليون جنيه، ثم "ابن سينا فارما" بحجم تداول 37.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 205.4 مليون جنيه، وفى التاسع "سيدي كرير للبتروكيماويات" بحجم تداول 20.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 177.5 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "مجموعة عامر القابضة-عامر جروب" بحجم تداول بلغ 148.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 164.8 مليون جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 10844.58 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2066.41 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعاً بنحو 1.29% مغلقًا عند مستوى 3001.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.72% مغلقًا عند مستوى 13062.36 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1074.72 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 4.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 645.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.7%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 320.5 مليار جنيه إلى 316.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 209.1 مليار جنيه إلى 208.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.4%.