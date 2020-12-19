شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال": خفض الغاز للمصانع ضروري بعد اتفاقية إعمار العراق..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن عام 2020 شهد العديد من التحديات الاقتصادية الناتجة من كوفيد 19، مما كان له تاثير سلبى على الصناعة المصرية.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن توجه القيادة السياسة بإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى بشكل عام وهيكلة التشريعات الاقتصادية والتحول الرقمى ودمج الذكاء الاصطناعي فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات التى تم تقديمها للمصانع وعلى سبيل المثال خفض سعر الغاز من 6 دولار لما مليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار، وعلى الرغم من ذلك مازال مرتفعا ويؤدى إلى ارتفاع التكلفة مما له تأثير على على منافسة المنتج المصرى عالميا .

وأكد الزيات أن سعر الغار قضية مهمة للغاية الفترة القادمة وخاصة لمصانع مواد البناء بعد توقيع مصر اتفاقية مع العراق النفط مقابل الأعمار، مما يتطلب خفض سعر الغاز لتقليل تكلفة المنتج المصرى، لزيادة الميزة التنافسية ما يؤدى إلى زيادة حجم الصادرات، وخاصة دول الإعمار مثل العراق وسوريا .