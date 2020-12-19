شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقلص خسائرها وتغلق على انخفاض لكنها تحقق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة لكنها قلصت خسائرها مع استمرار الترقب في الأسواق لنتائج المفاوضات المرتبطة بحزمة التحفيز المالي الثانية في الولايات المتحدة.



وأكد مسؤولون في الكونجرس الأمريكي على أنهم يقتربون من إبرام اتفاق لضخ حزمة مالية ثانية بقيمة تزيد 900 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأكبر في العالم في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن السلطات التنظيمية المتمثلة في وكالة الغذاء والدواء أجازت استخدام لقاح "موديرنا" في الوقاية من فيروس كورونا.



يأتي ذلك عقب البدء في توزيع جرعات من لقاح "فايزر – بيونتك" في عدة دول حول العالم من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن الحساب الجاري الأمريكي سجل عجزا بنسبة 10.6% في الربع السنوي الثالث، لكن بأقل من توقعات المحللين.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.5% أو ما يعادل 74 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 49.10 دولار للبرميل، وحقق الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 5.4%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 49.1 دولار وأقل سعر عند 48.1 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.5% أو ما يعادل 76 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 52.26 دولار للبرميل، وحقق الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 4.6% ، وبلغ أعلى سعر عند 52.2 دولار وأقل سعر عند 51.1 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.4% (ما يعادل 124 نقطة) إلى 30179 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4% ، وبلغ أعلى مستوى عند 30343 نقطة وأقل مستوى عند 30029 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 12755 نقطة، وسجل مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 0.3%، وبلغ أعلى مستوى عند 12809 نقاط وأقل مستوى عند 12654 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 3709 نقاط، لكنه حقق مكاسب بأسبوعية بنسبة 1.2% ، وبلغ أعلى مستوى عند 3726 نقطة وأقل مستوى عند 3685 نقطة.