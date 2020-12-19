شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يقفز لمستوى قياسي جديد معززاً قيمتها السوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تداولات اليوم الجمعة وحقق مستوى قياسيا جديداً قبيل يومين فقط من إدراج السهم على مؤشر "إس أند بي 500".



كانت السلطات المالية في الولايات المتحدة قد أعلنت نيتها إدراج سهم صانعة السيارات الكهربائية على المؤشر الأوسع نطاقا بداية من الحادي والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الجاري.



وعند دخول هذا القرار حيز التنفيذ يوم الإثنين المقبل، ستصبح "تسلا" أكبر شركة من حيث القيمة السوقية يتم إدراج سهمها على مؤشر "إس أند بي 500".



ومنذ بداية العام الجاري حتى الآن، قفز سهم "تسلا" بأكثر من 700% حيث أنها من بين شركات قليلة تفوقت أداء عام 2020 على الرغم من جائحة "كورونا" وتأثيرها السلبي على المبيعات.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بحلول الساعة 20:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 657.5 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 684.7 دولار في حين سجل أقل سعر عند 651.3 دولار، وبلغت القيمة السوقية للشركة 641 مليار دولار اليوم.