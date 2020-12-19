شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض لكنه يسجل ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس نجح في تحقيق ثالث مكاسب أسبوعية له على التوالي.



يأتي ذلك في ظل استمرار الترقب بالأسواق لنتاج مفاوضات الكونجرس الأمريكي بشأن حزمة التحفيز المالي الثانية.



وأكد مسؤولون في الكونجرس الأمريكي على أنهم يقتربون من إبرام اتفاق لضخ حزمة مالية ثانية بقيمة تزيد 900 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأكبر في العالم في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.1% أو ما يعادل 1.50 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1888.9 دولار للأوقية، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4%، فيما سجل أعلى سعر اليوم عند 1895.7 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1881.9 دولار.