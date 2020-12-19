شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يحافظ على مكاسبه مع ترقب مفاوضات التحفيز المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة مع استمرار الترقب في الأسواق لنتائج المفاوضات على صعيد حزمة التحفيز المالي الثانية في الولايات المتحدة.



وتتواصل المحادثات بين زعماء الحزبين الديمقراطي والجمهوري داخل أروقة الكونجرس الأمريكي من أجل التوصل إلى صفقة مالية مشتركة.



وأكد مسؤولون في الكونجرس الأمريكي على أنهم يقتربون من إبرام اتفاق لضخ حزمة مالية ثانية بقيمة تزيد 900 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأكبر في العالم في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن الحساب الجاري الأمريكي سجل عجزا بنسبة 10.6% في الربع السنوي الثالث، لكن باقل من توقعات المحللين.



من ناحية أخرى، تتواصل جهود الدول حول العالم لمكافحة أزمة فيروس كورونا مع توالي توزيع شحنات من لقاحات واعدة على رأسها "موديرنا" ولقاح "فايزر – بيوتنك".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.