شكرا لقرائتكم خبر عن "بيكر هيوز": ارتفاع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية ارتفاع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بخمسة حفارات إلى 263 حفارا هذا الأسبوع.

وزاد عدد حفارات الغاز الطبيعي بحفارين اثنين إلى 81 حفاراً بينما ارتفع إجمالي حفارات الغاز الطبيعي والنفط معا بثمانية حفارات إلى 346 حفارا.

كانت هذه تفاصيل خبر "بيكر هيوز": ارتفاع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.