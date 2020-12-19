شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل ارتفاعه ويتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل التوقعات المتفائل بشأن قوة الطلب العالمي مع الكشف عن لقاحات فعالة للوقاية من فيروس "كورونا".



وتتواصل أنباء الإعلان عن لقاحات فعالة للوقاية من فيروس "كورونا"، وبدأت عدة دول حول العالم بالفعل في توزيع جرعات من لقاحي "فايزر – بيونتك" و"موديرنا".



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.



وسوف تعلن شركة "بيكر هيوز" اليوم عن عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بحلول الساعة 17:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 48.8 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 49.1 دولار وأقل سعر عند 48.1 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.9% إلى 51.9 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 52.2 دولار وأقل سعر عند 51.1 دولار.