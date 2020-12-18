شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 6.7 مليار جنيه قيمة الاستثمارات بمحافظة الدقهلية 2020/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الدقهلية للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن "خطة المواطن" هي وثيقة مُوجهة بالأساس للمواطنين، بما يضمن دمجهم في عمليتي التخطيط والمتابعة، حيث تتضمن عرضًا مفصلًا لكافة المؤشرات التنموية والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة على حدة، بما يُمكن المواطن من متابعة تنفيذ هذه المشروعات سواء الجاري تنفيذها في محافظته أو مدينته وقريته.

وأضافت "السعيد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن "خطة المواطن" تتضمن كذلك أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين .. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الدقهلية، أوضحت "السعيد"، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 389 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الدقهلية بخطة عام 20/2021 تبلغ 6,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 54% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2,6% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى تحقيق نسبة نمو قدرها 12% في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الدقهلية بخطة عام 20/2021 أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,3 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 34,6%، ويخص قطاع النقل استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه بنسبة 17,8%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي 659,7 مليون جنيه بنسبة 9,8%، إلى جانب توجيه 1,3 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 19,6%، علاوة على توجيه 515,2 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 7,7%، ، بالإضافة إلى توجيه 713,5 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 10,6%.

وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الدقهلية، في خطة 2021/20 في توجيه نحو 1.3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي قطاع التعليم قبل الجامعي تتمثل أهم المستهدفات التنموية في إنشاء 153 مدرسة، بإجمالي 2373 فصل.

وفيما يتعلق بالمستهدفات التنموية بقطاع التعليم العالي في خطة عام 20/2021 في المحافظة فإن الخطة تستهدف إنشاء جامعة المنصورة الجديدة، ويهدف المشروع إلى إنشاء جامعة قادرة على تقديم العديد من البرامج الدراسية في مجالات العلوم الانسانية، والعلوم الادارية، والاعلام والاتصال، والفنون، والعلوم الهندسية منها برامج متقدمة مثل علوم الذكاء الاصطناعي، والعمارة الرقمية، والطب والجراحة التكاملي، وتقدر الاعتمادات المدرجة للمشروع بخطة عام 20/2021 بمبلغ 500 مليون جنيه.