تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الجمعة 18-12-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر الذهب فى مصر بقيمة 3 جنيهات اليوم الجمعة، لأعلى مستوى له خلال شهر ديسمبر 2020، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا فى مصر 823 جنيها للجرام، بسبب صعود الذهب عالميا إلى 1885 دولار، مرتفعة لمستوى قياسى هذا الشهر، بالتزامن مع هبوط كبير للأسهم فى أمريكا بسبب ارتفاع طلبات إعانات البطالة.

أسعار الذهب اليوم في مصر.. أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 18 سجل 705 جنيهات. عيار 21 يسجل 823 جنيها. عيار 214 يسجل 940 جنيها. الجنيه الذهب 6584 جنيها. أونصة الذهب 1885 دولارا. استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 18-12-2020، أمام الجنيه المصري، في بعض البنوك العاملة في مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، حيث استقر سعر الدولار بالبنك الأهلي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار: استقر عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: 19.06 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: 21.10 جنيه للشراء، و21.44 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي: 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي: 48.75 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع.

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