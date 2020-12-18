شكرا لقرائتكم خبر عن النفط بصدد تحقيق سابع مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتنزل من أعلى مستوى فى تسعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح فى ختام تعاملات الأسبوع ، لكن تظل الأسعار بصدد تحقيق سابع مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ آذار/مارس 2019.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.5% إلى مستوي 48.12$ ، من مستوى الافتتاح عند 48.36$، وسجل أعلى مستوي عند 48.42$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.7% إلى مستوي 51.16$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 51.51$ ، وسجل أعلى مستوي عند 51.52$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 1.1% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى تسعة أشهر عند 48.58$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.9% ،وسجلت مستوي 51.88$ للبرميل الأعلى منذ آذار/مارس الماضي.

دعم مكاسب الخميس التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ، بالإضافة إلى الهبوط الحاد فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

وبالنسبة لكامل تعاملات هذا الأسبوع، فأسعار النفط العالمية لا تزال مرتفعة بمتوسط 3.5 %، بصدد تحقيق سابع مكسب أسبوعي على التوالي، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ آذار/مارس 2019.

دعم مكاسب الأسبوع الجاري ، التطورات الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ، بالإضافة إلى انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، والهبوط الحاد فى مستويات العملة الأمريكية.

بدأت فعليا ستة دول حملة تلقيح واسعة ضد فيروس كوفيد-19 باستخدام اللقاح المطور من شركتي "فايزر" الأمريكية و "بيونتيك" الألمانية ،بعدما منحت السلطات هناك تصريح الاستخدام الطارئ لهذا اللقاح.

والدول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والمكسيك والسعودية والبحرين ، ومن المفترض أن تعطي وكالة الأدوية الأوروبية موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح فى أوروبا خلال الأسبوع الحالي أو الأسبوع القادم على أكثر تقدير.

وفى نفس الوقت بدء ينتشر اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا ،والمطور من شركة " سينو فارم " الصينية فى العديد من الدول فى أسيا والشرق الأوسط.

والانتشار الواسع حاليا لاستخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم ،سوف يساعد كثيرا فى السيطرة على الجائحة الفيروسية ،والتي أضرت بشدة مستويات الطلب العالمي على النفط.

حيث من المتوقع أن تتحسن مستويات استهلاك الوقود فى معظم دول العالم ،مع تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس التاجي.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 11 كانون الأول/ديسمبر ، فى ثالث انخفاض أسبوعي فى شهر ، لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.8 مليون برميل يوميا.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 100 ألف برميل ،فى أول انخفاض أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي فى 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ،لينزل إجمالي الإنتاج إلى 11.0 مليون برميل يوميا.

السحب من المخزونات مع تباطؤ الإنتاج فى الولايات المتحدة ، قلص من مخاوف تخمة المعروض فى أكبر مستهلك ومنتج للنفط فى العالم.

دعم المكاسب أيضا ،الهبوط الحاد فى مستويات الدولار الأمريكي هذا الأسبوع ،إذ يجعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية منخفضة التكلفة بالنسبة لمستهلكي العملات الأخرى.