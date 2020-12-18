شكرا لقرائتكم خبر عن 38 ولاية أمريكية تشترك في دعوى احتكار ثالثة بحق «جوجل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واجهت جوجل، الخميس دعوى قضائية ثالثة كبيرة من مجموعة من نحو 38 ولاية أمريكية تتهم الشركة التابعة لمجموعة ألفابت بالسعي لتوسيع نطاق احتكارها للبحث على الإنترنت كي تهيمن على مكبرات الصوت الذكية وأجهزة التلفزيون والسيارات.

تطلب الولايات ضم دعواها إلى تلك التي أقامتها وزارة العدل الأمريكية في أكتوبر /تشرين الأول، بحسب بيان من مكتب المحامي العام لولاية كولورادو.

تركز الشكوى على أنشطة جوجل في مجال البحث والإعلانات المصاحبة لنتائجه على الإنترنت، وما تقول الولايات إنها جهود تبذلها الشركة لاستخدام اتفاقات إقصائية للهيمنة على تقنيات جديدة. تقصي مثل تلك الاتفاقات، على سبيل المثال، تقنيات المساعد الافتراضي المنافسة مثل ألكسا من شركة أمازون.كوم.

ترتكز التهم على بواعث قلق عبر عنها صانع مكبرات الصوت سونوس وشركات أخرى تقول إن جوجل تتصرف على نحو غير نزيه لزيادة نفوذها بالسوق.

وقال توم ميلر المحامي العام لولاية آيوا «جوجل تمنع المنافسين في سوق المساعدات الصوتية من الوصول إلى المستهلكين عبر السيارات المتصلة بالإنترنت، وهو ما سيكون أحد السبل المهمة للاتصال بالشبكة في المستقبل القريب.»

من المتوقع أن تصبح القضايا، إضافة إلى اثنتين ضد عملاق الإعلام الاجتماعي فيسبوك هذا الشهر، أكبر دعاوى مكافحة الاحتكار لعقود، إذ لن تقل عن تلك التي واجهتها مايكروسوفت في 1998 والتي من المعتقد أنها مهدت للنمو الهائل لشبكة الإنترنت.

4 دعاوى من الحكومة الاتحادية والولايات تهدف إلى احتواء سلوكيات منصات عمالقة التقنية

وكانت تكساس وتسع ولايات أمريكية أخرى أقامت دعوى قضائية بحق جوجل، الأربعاء، متهمة الشركة المملوكة لمجموعة ألفابت بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في طريقة إدارتها لنشاطها الإعلاني على الإنترنت.

تلك ثاني دعوى كبيرة ترفعها جهات تنظيمية ضد جوجل والرابعة في سلسلة دعاوى من الحكومة الاتحادية والولايات بهدف احتواء سلوكيات خاطئة مزعومة من منصات التكنولوجيا العملاقة التي شهدت نموا كبيرا في العقدين الأخيرين.

كان كين باكستون المحامي العام لولاية تكساس قد انضم إلى دعوى أقامتها وزارة العدل الأمريكية بحق الشركة البالغة قيمتها تريليون دولار في أكتوبر /تشرين الأول، تتهمها فيها باستغلال وزنها في السوق للتضييق على المنافسين بطريقة مخالفة للقانون، وقد انضمت إليها 11 ولاية أخرى.

تسهم مبيعات إعلانات جوجل بأكثر من 80% من إيرادات ألفابت

تقول تكساس في دعواها إن جوجل التي مقرها كاليفورنيا تهيمن على المسار الواصل بين إنتاج الإعلان ونشره على موقع الإنترنت أو تطبيق الهاتف المحمول.

وقال باكستون في تسجيل مصور على فيسبوك «استغلت جوجل مرارا نفوذها الاحتكاري للسيطرة على التسعير (وأيضا) الانخراط في تواطؤات بالسوق للتلاعب في العطاءات بما يعد انتهاكا خطيرا للعدالة.»

وتابع أن الشركة «قضت على منافسيها وتوجت نفسها ملكا للإعلان عبر الإنترنت».

وقالت متحدثة باسم جوجل «سندافع عن أنفسنا بقوة في المحكمة ضد هذه المزاعم التي لا أساس لها.. أسعار الإعلانات الرقمية تراجعت على مدى العقد الأخير. رسوم تكنولوجيا الإعلانات انخفضت هي الأخرى. رسوم تكنولوجيا إعلانات جوجل أقل من متوسط القطاع. هذه مؤشرات على قطاع عالي التنافسية.»

تسهم مبيعات إعلانات جوجل بأكثر من 80 بالمئة من إيرادات ألفابت. لكن معظم المبيعات والجانب الأكبر من أرباح ألفابت يأتي من إعلانات جوجل النصية فوق نتائج البحث وهو نشاط مرتفع الهامش.

أما النشاط الذي تستهدفه تكساس والولايات الأخرى - وضع الإعلانات على تطبيقات الشركاء ومواقع الإنترنت - فأقل أهمية بكثير لجوجل. وفي أحدث تقرير ربع سنوي لها، أعلنت ألفابت عن إيرادات بلغت 37.1 مليار دولار من الإعلانات الرقمية.

(رويترز)