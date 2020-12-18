شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات تستحوذ على 67.7% من سيولة الأسهم في أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود سجلت أسواق الأسهم المحلية أسبوعاً أخضر آخر، للأسبوع الثاني على التوالي، وسط استقرار مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع طفيف بلغ 0.14%، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.51%، بدعم من عمليات الشراء التي أدت إلى تماسك السوق أمام تراجعات في أسهم قيادية مثل «إعمار العقارية» و«الدار» و«الإمارات دبي الوطني».

وبلغت سيولة الأسهم الأسبوعية نحو 3.18 مليار درهم، بتداول 1.78 مليار سهم، عبر 31251 صفقة. واستحوذت 10 أسهم في السوقين على 67.7% من السيولة بنحو 2.15 مليار درهم، وتصدر «أبوظبي الأول» الشركات الأكثر تداولاً بنحو 457.7 مليون درهم

واستقر مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع طفيف، بلغ 0.14%، بما يعادل 3.4 نقطة ليغلق عند 2550.3 نقطة، بدعم من ارتفاع «دبي للاستثمار» 3.5% إلى 1.47 درهم، و«شعاع» 3.89%، كما ارتفع «داماك العقارية» 6.25% و«إعمار مولز» 0.53%.

وتراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.46% ليغلق عند 10.85 درهم، وتراجع «إعمار العقارية» 1.95% إلى 3.52 درهم، و «ديار» 1%، و«الاتحاد العقارية» 4.2%، «إعمار للتطوير» 2.13%.

صعد سهم «سلامة» 4% ليغلق عند 0.884 درهم، كما ارتفع «أرامكس» 2.8% إلى 4.4 درهم،

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.51%، مضيفاً 26 نقطة، ليغلق عند 5135.2 نقطة، بدعم من ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.61% إلى 13.3 درهم و«أبوظبي التجاري» 1.45% إلى 6.28 درهم.

وتماسك السوق أمام انخفاض «الدار العقارية» 0.93% إلى 3.19 درهم، بدعم من ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 5.6% إلى 3.77 درهم، و«دانة غاز» 1.66% إلى 0.734 درهم، كما ارتفع «اتصالات» بنسبة 0.23%.

كانت هذه تفاصيل خبر 10 شركات تستحوذ على 67.7% من سيولة الأسهم في أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.