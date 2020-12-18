ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 3 جنيهات، اليوم الجمعة، لأعلى مستوى له خلال شهر ديسمبر 2020. وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر سجل 823 جنيهاً للجرام، وذلك بسبب صعود الذهب عالمياً إلى 1885 دولار، مرتفعة لمستوى قياسي هذا الشهر، بالتزامن مع هبوط كبير للأسهم فى أمريكا بسبب ارتفاع طلبات إعانات البطالة. ونشرت الصحيفة قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر: عيار 18 سجل 705 جنيها عيار 21 يسجل 823 جنيها عيار 214 يسجل 940 جنيها الجنيه الذهب 6584 جنيها أونصة الذهب 1885 دولار

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