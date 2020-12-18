شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصارف العربية يكرم رئيس اتحاد بنوك مصر بمناسبة نيله جائزة فخر العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرّم اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بالعاصمة اللبنانية بيروت، رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر محمد الإتربي، بمناسبة نيله مؤخرا جائزة (فخر العرب 2020) وتقديرا لجهوده في تطوير وتعزيز العمل المصرفي في مصر، وتضامنه مع لبنان وقطاعه المصرفي في ظل الأزمات التي يمران بها.

وقام الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه، وبمشاركة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بتقديم درع تكريمي خاص لـ "الإتربي" على هامش انعقاد منتدي (مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة في مكافحة غسل الأموال) في العاصمة اللبنانية بيروت.



تكريم رئيس اتحاد بنوك مصر

وأكد اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب أن التكريم يأتي بعدما استطاع بنك مصر وكذلك اتحاد بنوك مصر، تحقيق النجاح والعديد من الإنجازات طوال السنوات الماضية، بما يخدم اقتصاد مصر والقطاع المصرفي المصري.

وأشار الاتحادان إلى أن اتحاد بنوك مصر عمل ترسيخ حماية القطاع المصرفي المصري ورعاية مصالحه وتطوير أساليب الخدمات المصرفية، فضلا عن مساهمة البنوك المصرية في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق نظام مالي مستقر وآمن.

من جانبه، أعرب محمد الإتربي عن تقديره البالغ للتكريم، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي المصري يتسم بالمتانة والصلابة وتمكن من تحقيق تطور كبير في السنوات الماضية ومواجهة العديد من التحديات بفضل الدعم القوي الذي أظهرته القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي ظل محافظ البنك المركزي طارق عامر.



رئيس اتحاد بنوك مصر يلقي كلمة بمناسبة تكريمه

وقال: "لدينا تواجد في لبنان من خلال بنك مصر لبنان منذ عام 1929 وهو أحد البنوك العريقة في لبنان ونتمنى للبنان أن يتجاوز محنته وأزمته الاقتصادية وأن يستعيد قطاعه المصرفي قوته، ونحن في إطار الحرص على التعاون مع لبنان وانطلاقا من الإيمان بأهمية المسئولية المجتمعية، فقد قررنا أن يتكفل بنك مصر لبنان بكافة المصاريف الدراسية لـ 10 طلاب لبنانيين".

وانطلقت اليوم الجمعة، فعاليات المنتدى الذى يعقده اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، واتحاد الغرف العربية، تحت عنوان "مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة فى مكافحة غسل الأموال"، والذى يعقد على مدار يومى 18 و19 من شهر ديسمبر الجارى فى العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور حشد كبير من كبار المصرفيين.

ويفتتح أعمال المنتدى بإلقاء كلمات رئيسية، وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، والدكتور جوزيف طربيه، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، وعبد الحفيظ منصور، الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة بلبنان، وياسين جابر، النائب بالبرلمان اللبنانى، والسفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

وتتطرق الجلسات إلى مناقشة قواعد غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أساس تطبيق منهج إحصائى قائم على المخاطر، ودور البنوك المركزية والجهات الرقابية فى الحفاظ على النظام المالى والمصرفى، واستخدام التكنولوجيا فى الكشف المبكر عن مخاطر عدم الامتثال.



مؤتمر اتحاد المصارف العربية ببيروت

ويتناول المنتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجرائم المالية، وتطبيق متطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب المتوافقة مع الشمول المالى، والمخاطر الناشئة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التى أثرت على الاقتصاد العالمى.

وقرر الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، اختيار نائب محافظ البنك المركزى المصرى، جمال نجم، كأفضل أداء نائب محافظ بنك مركزى عربى لعام 2020.

وأوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، أن التكريم يأتى في إطار الإنجازات التى حققها، وسيتم منحه الجائزة خلال الاحتفال السنوى لتقديم جوائز "التميز والإنجاز المصرفي للعام 2020 بحضور كبار الشخصيات العربية المصرفية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية.