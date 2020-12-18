شكرا لقرائتكم خبر عن BBC تكشف اتجاه كوكاكولا لتخفيض 2200 وظيفة فى جميع أنحاء العالم بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه شركة كوكا كولا لإلغاء حوالى 2200 وظيفة في قوتها العاملة العالمية كجزء من خطة إعادة الهيكلة، حيث تسارعت إعادة هيكلة شركة المشروبات الغازية بسبب جائحة فيروس كورونا الذي شهد الإغلاق الواسع للأماكن التي تُباع فيها فحم الكوك، وسيكون الجزء الأكبر من عمليات التسريح في الولايات المتحدة ، حيث سيتم التخلص من 1200 وظيفة.

وبحسب ما نشر موقع BBC، فإن نهاية عام 2019، كان لدى الشركة حوالي 86000 موظف لكنها كانت تواجه ضغوطا على إيراداتها التي تضرر بسبب الوباء، وأوقفت كوكاكولا إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي بسبب محتوى يحض على الكراهية، وتقول الشركة إن الناس ما زالوا يريدون زجاجات بلاستيكية، ويأتي حوالي نصف مبيعات الشركة عادةً من المستهلكين الذين يشربون مشروباتها بعيدًا عن المنزل.

أدت القيود الاجتماعية للحد من انتشار الفيروس إلى إغلاق واسع النطاق للحانات والمطاعم ودور السينما والملاعب الرياضية حيث تُباع مشروباتها، ففى أغسطس، قالت شركة كوكا كولا إنها ستعرض على 4000 عامل فى الولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو حزم التسريح الطوعي، وقال المتحدث باسم الشركة إن تخفيضات الوظائف ستؤدي إلى تحقيق وفورات سنوية تتراوح بين 350 مليون دولار و 550 مليون دولار.