شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 18-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر عقود خام برنت أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول 51.30، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 50.25، منتظماً داخل القناة اللحظية الصاعدة، مع الإشارة إلى أن محطتنا التالية تتواجد عند 53.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.25 والمقاومة 53.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد