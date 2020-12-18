شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 18-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالتذبذب داخل نموذج العلم المثلثي الصاعد، بانتظار اختراق 48.45 لتأكيد الاندفاع نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يصل إلى 50.00.

وبشكل عام، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 47.70 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 47.30 والمقاومة 50.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد