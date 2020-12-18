شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 18-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة في مسار ضيق منذ الصباح، يرافقه اكتساب مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل ملحوظ، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه الرئيسي عند 26.88، مع التذكير بأن الثبات فوق 25.06 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.06 والمقاومة 26.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد