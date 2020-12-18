شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 18-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختباراً لمستوى التصحيح الأول 1.3510، وطالما أن السعر دون 1.3540، فإن توقعاتنا للاتجاه التصحيحي الهابط ستبقى قائمة، والتي تستهدف مستوى 1.3435 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.3540 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3435 والمقاومة 1.3600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط