شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى فى 10 أشهر فى أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة لتوسع مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى عشرة أشهر ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، خاصة فى ظل اقتراب استخدام لقاح شركة "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا فى الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى قرب إقرار تحفيز مالي جديد لدعم أكبر اقتصاد فى العالم.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 10:547 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 399.07 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير الماضي ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بعد تطورات إيجابية عن التحفيز المالي فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عشرة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع الاتصالات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع قرابة 1.0% ، مع صعود معظم أسهم شركات القطاع الكبرى.

وافقت لجنة استشارية تابعة لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"يوم الخميس بأغلبية ساحقة على الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا المطور من شركة "موديرنا".

لتقترب الهيئة بشدة من التصديق رسميا على ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح والبدء فى توزيعه فى جميع أنحاء البلاد ، ليكون اللقاح الثاني المضاد لفيروس كورونا فى الولايات المتحدة بعد الموافقة السابقة على استخدام لقاح "فايرز-بيونتيك".

وفى غضون ذلك ،يقترب المشرعون فى الكونغرس بشدة من التوصل إلى اتفاق حول حزمة مساعدات مالية بنحو 900 مليار دولار كمساعدات إضافية للإغاثة من جائحة فيروس كورونا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.2% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,725.12 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،فى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 نسبة 0.1% ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.2% ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.