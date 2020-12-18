شكرا لقرائتكم خبر عن موافقة أوروبية مشروطة لاستحواذ «جوجل» على «فيتبيت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعطت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، موافقتها المشروطة على استحواذ «جوجل» على «فيتبيت» Fitbit في صفقة بلغت قيمتها 2.1 مليار دولار.

وحددت المفوضية عدداً من الالتزامات التي يجب على جوجل اتباعها خلال السنوات العشر القادمة. وقالت: إنه يجب ألا يكون جوجل قادراً على استخدام البيانات الصحية لمستخدمي «فيتبيت» في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، كما فرضت فصلاً تقنياً لبيانات «فيتبيت» عن بيانات «جوجل». وتشير المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكذلك أيسلندا وليختنشتاين والنرويج.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر في بيان: «يمكننا الموافقة على الاستحواذ المقترح على فيتبيت من قبل جوجل لأن الالتزامات ستضمن أن سوق الأجهزة القابلة للارتداء ومساحة الصحة الرقمية الناشئة ستظل مفتوحة وتنافسية».

وأضافت: «ستحدد الالتزامات كيف يمكن لجوجل استخدام البيانات التي تم جمعها للأغراض الإعلانية، وكيف سيتم حماية إمكانية التشغيل البيني بين الأجهزة القابلة للارتداء المتنافسة وأندرويد وكيف يمكن للمستخدمين الاستمرار في مشاركة بيانات الصحة واللياقة البدنية، إذا اختاروا ذلك».

تأتي موافقة أوروبا على الصفقة بعد تحقيق استمر لأشهر حول ما إذا كان بإمكانها «ترسيخ» مكانة جوجل في السوق في مجال الإعلان عبر الإنترنت إذا استخدمت بيانات فيتبيت للمساعدة في تخصيص الإعلانات التي تعرضها للمستخدمين.

وأعرب العديد من المشرعين في الاتحاد الأوروبي والمنافسين لشركة جوجل عن قلقهم من أن استحواذ الشركة على فيتبيت قد يقوض خصوصية مستخدمي شركة التكنولوجيا القابلة للارتداء ويعزز هيمنتها في سوق البحث عبر الإنترنت. من جانبها، أصرت جوجل على أن الصفقة تتعلق بأجهزة فيتبيت بدلاً من الوصول إلى بياناتها الصحية المرغوبة.

وقال متحدث باسم جوجل في بيان: «نعتقد أن هذه الصفقة ستحفز الابتكار في الأجهزة القابلة للارتداء وتمكننا من بناء منتجات تساعد الناس على عيش حياة أكثر صحة. نحن نتفهم أن المنظمين يريدون النظر عن كثب في هذه الصفقة، وقد عملنا معهم بشكل بناء لحل مخاوفهم، بما في ذلك مجموعة الالتزامات الملزمة قانوناً التي قبلتها المفوضية الأوروبية اليوم».

وتابع: «تعتمد هذه على التأكيدات التي قدمناها منذ البداية بأننا ملتزمون بحماية خصوصية مستخدمي فيتبيت وسنواصل الاستثمار في الشركات المصنعة والمطورين ودعمهم. نواصل العمل مع المنظمين في جميع أنحاء العالم للإجابة عن أسئلتهم حول الاستحواذ».

وشركة فيتبيت - ومقرها سان فرانسيسكو - هي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الأجهزة القابلة للارتداء. وباعت الشركة أكثر من 100 مليون جهاز حتى الآن ولديها 28 مليون مستخدم. وسيساعد الاستحواذ على «فيتبيت»، عملاق البحث «جوجل» في مواجهة منافسين مثل «أبل» و«سامسونج» و«هواوي» و«جارمين» في سوق الأجهزة القابلة للارتداء.