شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب السعودى اليوم الجمعة 18-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة 18-12-2020، وسجل سعر الجرام "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 226.99 ريال سعودى مقابل سعره أمس بـ227.46 ريال سعودى. وبلغت ذروة أسبوع الذهب السعودى بسبب ضغط إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق بشأن تحفيز مالي في الولايات المتحدة على الدولار، بينما تلقى المعدن الأصفر المزيد من الدعم بفضل تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لحين تعافي الاقتصاد.
وقال إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلي فيكس إن المشرعين الأمريكيين يقتربون من الاتفاق على تحفيز مالي مما يدعم الدولار، بيد أن الأسواق من المرجح أن يخيب أملها بفعل حجم الحزمة المالية ومن المستبعد أن يعكس الذهب مساره النزولي الذي شهده على مدى الأشهر القليلة الفائتة.
سعر الذهب عيار 24 226.99 ريال سعر الذهب عيار 22 208.08 ريال سعر الذهب عيار 21 198.62 ريال سعر الذهب عيار 18 170.25 ريال سعر الذهب عيار 14 132.41 ريال سعر الذهب عيار 12 113.50 ريال سعر أوقية الذهب 7,060 ريال سعر جنيه الذهب 1,589 ريال سعر كيلو الذهب
226,994 ريال
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