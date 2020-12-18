استقرار سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 18-12-2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 18-12-2020 فى البنوك العاملة فى مصر، وسجل فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

وارتفعت عملة بتكوين إلى مستوى قياسى أمس الخميس بعد يوم واحد من تجاوزها حاجز العشرين ألف دولار للمرة الأولى، وسط تزايد الاهتمام بها من مستثمرين كبار.

وقفزت العملة المشفرة الأبرز فى العالم 10.5% إلى 23 ألفا و655 دولارا لتتخطى مكاسبها هذا العام 220%، مدعومة بطلب من مستثمرين كبار تجتذبهم قدرتها على تحقيق مكاسب سريعة وما يتردد عن أن من بين مزاياها التحوط من التضخم.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.