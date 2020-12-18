شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل وسط توقعات إيجابية - تحليل – 18-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم هاني ويل (HON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.78% بما يعادل 1.63 نقطة ليستقر على سعر 211.94 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 220.75، طيلة ثبات الدعم 206.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد