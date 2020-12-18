شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يتخطى مقاومة محورية – تحليل – 18-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم هيوليت باكرد (HPQ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مستوى المقاومة المحوري 23.92، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.00% بما يعادل 0.24 نقطة ليستقر على سعر 24.22 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اخترقه لمستوى المقاومة 23.92 بإغلاق آخر أعلاه، ليستهدف مستوى المقاومة 26.97.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد