شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب على وشك تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بفضل الهبوط الحاد فى مستويات الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتتخلى عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، فى ظل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكن أسعار المعدن الثمين على وشك تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل الهبوط الحاد فى مستويات الدولار الأمريكي.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,877.46$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,885.70$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,886.68$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1,896.24$ للأونصة ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري، حققت أسعار الذهب حتى الآن ارتفاعا بنسبة 2 %، على وشك تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.

سجل مؤشر الدولار بالأمس أدنى مستوى فى أكثر من عامين ونصف عند 89.73 نقطة ، عاكسا الهبوط الحاد فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

وكما نعلم أن هبوط العملة الأمريكية يدعم ارتفاع أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأمريكي ، وتنخفض تكلفتها بالنسبة لحائزي العملات الاخري.

يأتي هذا الهبوط الحاد فى مستويات الدولار الأمريكي ، فى ظل المعنويات القوية التي سيطرت على المستثمرين فى معظم أسواق المال ،وتسارع الإقبال على الأصول ذات المخاطر المرتفعة ،مع قرب إقرار الكونغرس تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة ، وتعهد المركزي الأمريكي على استمرار شراء السندات لدعم الاقتصاد.

على حسب المحادثات المكثفة الأخيرة ،يقترب مفاوضي الكونغرس الأمريكي كثيرا من الاتفاق على مشروع قانون مساعدات مالية جديدة فى البلاد بقيمة 900 مليار دولار للإغاثة من فيروس كورونا.

أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر عند نطاق 0.25% تماشيا مع معظم التوقعات فى أسواق المال ،وتوقع استمرارها عند هذا النطاق لعدة سنوات قادمة ، وتعهد بمواصلة شراء السندات حتى يصبح تعافي الاقتصاد الأمريكي آمنا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 2.33 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,167.82 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 22 حزيران/يونيو الماضي.