شكرا لقرائتكم خبر عن «تويوتا» يقود تراجع الأسهم اليابانية.. ولكن الأداء الأسبوعي يبقى إيجابياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضاً، الجمعة؛ بفعل مخاوف إزاء المخاطر التي يشكلها ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في طوكيو على احتمالات التعافي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، لكن المؤشر حقق مكاسب أسبوعية. وتلقى المؤشر ضغوطاً من سهم تويوتا موتور الذي تراجع الجمعة 1.11% إذ باع المستثمرون السهم لجني الأرباح بعد أن صعد لأعلى مستوياته منذ أغسطس/ آب 2015 في الجلسة السابقة.

وخسر المؤشر نيكاي في ختام الجلسة 0.16% إلى 26763.39 نقطة، بينما استقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً تقريباً عند 1793.24 نقطة.

وسجل المؤشران نيكاي وتوبكس مكاسب أسبوعية 0.41% و0.63% على الترتيب.

وساد القلق في السوق من ارتفاع الين أمام الدولار، إذ سجلت العملة اليابانية في أحدث تعاملات 103.41 ين بعد أن انخفضت إلى 102.88 ين أثناء الليل.

لكن ماساهيرو إيتشيكاوا كبير الاستراتيجيين في سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول قال: إن خسائر السوق حد منها أداء قوي لوول ستريت الليلة الماضية.

وأغلقت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأمريكية عند مستويات قياسية مرتفعة الخميس؛ بفضل تنامي التفاؤل إزاء مشروع قانون للتحفيز يهدف إلى التخفيف من تداعيات فيروس كورونا.

ومن بين القطاعات الرابحة، ارتفع قطاع المعادن غير الحديدية 1.11%، بدعم من توقعات المستثمرين بارتفاع الطلب على بطاريات السيارات الكهربائية.

وأغلق سهم شركة سوني مرتفعاً 2.3% بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2000 بفضل طلب ناجم عن البقاء في المنازل.

(رويترز)