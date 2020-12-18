شكرا لقرائتكم خبر عن «فيليبس» تشتري شركة «بيوتيليمتري» الأمريكية بـ2.8 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «فيليبس» الهولندية لتكنولوجيا الرعاية الصحية، الجمعة، إنها وافقت على الاستحواذ على شركة «بيوتيليمتري» BioTelemetry الأمريكية لتشخيص ومراقبة القلب في صفقة تقدر قيمة الأخيرة بنحو 2.8 مليار دولار.

وقالت «فيليبس» في بيان، إنها عرضت 72 دولاراً لكل سهم «بيوتيليمتري» نقداً، علاوة بنسبة 16.5% على سعر إغلاق السهم يوم الخميس.

ومن المتوقع إتمام عملية الاستحواذ في الربع الأول من عام 2021. (رويترز)

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