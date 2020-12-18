شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «سلامة» يعتمد مقترح توزيع أرباح نقدية خاصة.. 5.25 فلس للسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، الخميس، أن مجلس الإدارة صادق على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد للنظر في توزيع أرباح نقدية خاصة بواقع 5.25 فلس للسهم الواحد وذلك إلحاقاً للحدث الخاص المتمثل في قيام الشركة ببيع 4 ملايين من الأسهم التي تمتلكها في رأس مال شركة سلامة للتأمين التعاوني السعودية شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الغرض.

وأضافت الشركة أنه سوف يتم الإفصاح عن تاريخ وساعة الجمعية العمومية لاحقا، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

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