شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار العملات اليوم الجمعة .. وذلك لعدم وجود تعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 18-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، حيث استقر سعر الدولار بالبنك الأهلى عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

مازالت عملة البيتكوين تحقق مكاسب قياسية جديدة يوما بعد يوم، حيث استطاعت العملة الرقمية أن تسجل أعلى مستوى فى تاريخها تجاوز حاجز الـ20 ألف دولار، مدفوعة بحجم الإقبال الكبير من جانب المؤسسات والشركات الكبرى على قبول التداول بالعملة. وتشهد العملة منذ نوفمبر الماضى، مستويات كبيرة من التداول، وهو ما فسره الدكتور إبراهيم مصطفي، خبير الاستثمار والتمويل، بأنها تجني ثمار الأزمات، حيث تتمتع تلك العملة بقدر كبير من المرونة بعكس التعقيدات التى ترتبط بالعملات الأخرى، حتى أصبحت بديلا جدير بالثقة لدى عدد كبيرة من الشركات العالمية والمؤسسات الدولية بل وعلى مستوى الدول.





سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 19.06 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم بلغ صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.10 جنيه للشراء، و21.44 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومسعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، 48.75 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومسعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، 48.75 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.