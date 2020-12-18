شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو يستقر اليوم الجمعة.. يسجل 19.06 جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 18-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند 19.06 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية.

اليورو هو العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، الذى يعد بعد الدولار الأمريكى ثانى أهم عملة على مستوى النظام النقدى الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزى الأوروبى فى مقره بفرانكفورت بألمانيا اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة فى 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى الثمانى والعشرون، كما أنه العملة الرسمية فى ست دول أخرى هى ليست أعضاء فى الاتحاد الأوروبي.





وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى19.18 جنيه للشراء.

19.31 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى19.06 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى19.06 جنيه للشراء.

19.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر19.06 جنيه للشراء.

19.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة 19.09 جنيه للشراء.

19.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib19.09 جنيه للشراء.

19.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 19.04 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية19.07 جنيه للشراء.

19.03 جنيه للبيع.