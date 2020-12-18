شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات منتدى اتحاد المصارف العربية حول مكافحة غسل الأموال فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات المنتدى الذى يعقده اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، واتحاد الغرف العربية، تحت عنوان "مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة فى مكافحة غسل الأموال"، والذى يعقد على مدار يومى 18 و19 من شهر ديسمبر الجارى فى العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور حشد كبير من كبار المصرفيين.

ويفتتح أعمال المنتدى بإلقاء كلمات رئيسية، وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، والدكتور جوزيف طربيه، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، وعبد الحفيظ منصور، الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة بلبنان، وياسين جابر، النائب بالبرلمان اللبنانى، والسفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

وتتطرق الجلسات إلى مناقشة قواعد غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أساس تطبيق منهج إحصائى قائم على المخاطر، ودور البنوك المركزية والجهات الرقابية فى الحفاظ على النظام المالى والمصرفى، واستخدام التكنولوجيا فى الكشف المبكر عن مخاطر عدم الامتثال.

ويتناول المنتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجرائم المالية، وتطبيق متطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب المتوافقة مع الشمول المالى، والمخاطر الناشئة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التى أثرت على الاقتصاد العالمى.

وقرر الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، اختيار نائب محافظ البنك المركزى المصرى، جمال نجم، كأفضل أداء نائب محافظ بنك مركزى عربى لعام 2020.

وأوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، أن التكريم يأتى في إطار الإنجازات التى حققها، وسيتم منحه الجائزة خلال الاحتفال السنوى لتقديم جوائز "التميز والإنجاز المصرفي للعام 2020 بحضور كبار الشخصيات العربية المصرفية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية.