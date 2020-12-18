شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 18-12-2020 فى المزارع وأسواق التجزئة، وفقا لما أكدته الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، حيث قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الدواجن فى المزرعة تراوحت بين 20 - 21 جنيها للكيلو، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين25 -27 جنيهاً للكيلو.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة عند 33 جنيها للدجاجة وزن 1 كجم، مشيرا إلى أن سعر البيض في المزرعة سجل 25 جنيها للكرتونة فى حين سجلت أسعار المستهلك 29-31 جنيها.

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل طرح منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات، كما تمت زيادة ضخ الدواجن المجمدة، وذلك بعد الإقبال الكبير من جانب المواطنين على شراء الدواجن المجمدة بعد تخفيض أسعارها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيها للكيلو بدلا من 37 جنيها، لإتاحة المنتجات للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.