شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 823 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر الذهب فى مصر بقيمة 3 جنيهات اليوم الجمعة، لأعلى مستوى له خلال شهر ديسمبر 2020، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا فى مصر 823 جنيها للجرام، بسبب صعود الذهب عالميا إلى 1885 دولار، مرتفعة لمستوى قياسى هذا الشهر، بالتزامن مع هبوط كبير للأسهم فى أمريكا بسبب ارتفاع طلبات إعانات البطالة.

أسعار الذهب اليوم..

عيار 18 سجل 705 جنيها

عيار 21 يسجل 823 جنيها

عيار 214 يسجل 940 جنيها

الجنيه الذهب 6584 جنيها

أونصة الذهب 1885 دولار

بلغت أسعار الذهب ذروة أسبوع أمس الخميس إذ ضغط إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق بشأن تحفيز مالي في الولايات المتحدة على الدولار، بينما تلقى المعدن الأصفر المزيد من الدعم بفضل تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لحين تعافي الاقتصاد، وهذا أول سبب فى ارتفاع الذهب.

وتعهد مجلس الاحتياطي أول أمس الأربعاء على نحو أكثر صراحة بمواصلة برنامج شراء سندات لحين حدوث تقدم كبير في استعادة التوظيف بالكامل وبلوغ المستوى المستهدف للتضخم عند 2%.

ورغم الارتفاع الكبير للذهب مساء أمس، إلا أن المعدن النفيس نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1884.41 دولار للأونصة قبل إغلاق بورصة طوكيو وفي الأسبوع، مرتفعا 2.4 % منذ بداية الأسبوع، كما تراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1889.40 دولار.

وقالت مارجريت يانغ لرويترز "التحفيز المالي الأميركي موضوع في الحسبان على نحو ما... لذا المتعاملون يسعون إلى جني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع"، وهنا تسبب جنى الأرباح فى هبوط طفيف نسبيا قياسا على حجم ارتفاع الذهب والذى بلغ ذروته هذا الأسبوع، ليعوض خسائر نوفمبر 2020، بعد هبوط الذهب 100 دولارا، مع بدء توزيع عقار فيروس كورونا على الدول.

وهنا فى سوق الصاغة بمصر، من المتوقع أن تهبط أسعار الذهب الساعات القادمة استجابة لهبوط محتمل فى سعر أونصة الذهب عالميا، مع الاتجاه لجنى الأرباح.