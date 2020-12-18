شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العملة الموحدة اليورو لأول مرة في خمسة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 23 من نيسان/أبريل 2018 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط تطلع الأسواق لإقرار المشرعين الأمريكيين لتحفيز مالية جديدة.

في تمام الساعة 06:33 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.22% إلى مستويات 1.2241 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2268، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2239، بينما حقق الأعلى مستوى له عند 1.2272.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا الكشف عن بيانات التضخم مع صدور صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.1% خلال تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 0.6% مقابل 0.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا من ألمانيا صدور قراءة إحصائية مؤشر GFK لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 90.2 مقابل 90.7 في تشرين الثاني/نوفمبر، وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تظهر تقلص الفائض إلى ما قيمته 22.6 مليار يورو مقابل 25.2 مليار يورو في أيلول/سبتمبر الماضي.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق إلى تطورات المحادثات الجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حيال ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبالأخص مع قرب الموعد النهائي الأخير بحلول نهاية العام الجاري، ونود الإشارة، لكون بعض التقرير تطرقت بالأمس لكون كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه قد أخبر أعضاء البرلمان الأوروبي بأنه قد يتم التوصل لاتفاق بين بروكسل ولندن خلال المحادثات يوم الجمعة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 190$ مليار مقابل 171$ مليار في الربع الثاني، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 12.1% في تشرين الأول/أكتوبر، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن نتائج اختبارات الملاءة للمصارف الأمريكية.

ونود الإشارة، لكون الجولة الثانية لاختبارات الإجهاد تتضمن نتائج أكثر من 34 مصارف في الولايات المتحدة، بما في ذلك المصارف التي نجحت والتي فشلت في اجتياز الاختبارات في الجولة الأولى، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 كانون الاول/ديسمبر الأربعاء الماضي والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.